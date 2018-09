Handicap : trois patients paraplégiques américains remarchent !

Jared Chinnock, 29 ans, paralysé depuis un accident de motoneige, a bénéficié de l’implantation d’une électrode placée sur sa moelle épinière, pour la stimuler, en dessous de la lésion provoquée par le choc. Et depuis, selon l’étude publiée dans Nature Medicine, il a progressivement retrouvé la marche. Un résultat impressionnant puisque les commandes du cerveau normalement transmises par la moelle épinière ne passaient plus à travers la zone abîmée.

Le docteur Georges Abi-Lahoud, neurochirurgien à l’hôpital Saint-Anne, à Paris, explique que ces signaux électriques permettent en quelque sorte de "réveiller" la moelle épinière et de la rendre plus sensible à l’influx nerveux qui vient du cerveau et qui commande la marche. Les mécanismes à l’origine de ce réveil des transmissions nerveuses ne sont pas encore totalement élucidés par les chercheurs. Ce qui est sûr, c’est que ces résultats reposent sur une rééducation intensive.

Le protocole mis au point pour Jared Chinnock par la Mayo Clinic ressemble beaucoup à celui de l’équipe de l’université de Louisville (Kentucky), qui a développé le même type de stimulation avec succès pour deux autres patients paralysés. Leurs travaux ont été publiés hier dans The New England Journal of Medicine.

Ces résultats peuvent sembler révolutionnaires, mais le docteur Georges Abi-Lahoud précise que cette stimulation ne peut pas fonctionner sur des patients présentant une section complète de la moelle épinière.