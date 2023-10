Handicap : face à la crise de l’aide à domicile, deux associations tirent la sonnette d’alarme

Durée de la vidéo : 1 min

Face à la crise de l’aide à domicile, l’AFM-Téléthon et APF France handicap vont saisir la Défenseure des droits pour mise en danger de la vie d’autrui et non-assistance généralisée à personnes en danger.

Ils sont ces personnes qui permettent jour et nuit aux personnes en situation de handicap de vivre. Ils soulagent aussi les familles. Les auxiliaires de vie sont trop peu nombreux en France. Aujourd’hui, deux associations tirent la sonnette d’alarme. Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon, indique : "La situation se dégrade, se détériore. Les familles nous interpellent sans cesse. […] Il y a une vraie pénurie, une vraie crise de l’aide à domicile."

La Défenseure des droits saisie

Mohamed Oumrani recrute ces aidants et témoigne du manque d’attrait de ce métier. "C’est un métier qui est très prenant. […] C’est un métier où il y a beaucoup plus de temps partiel que de temps plein. C’est un métier qui n'est pas loin du SMIC. Il faut le valoriser et je pense que la contribution de l’Etat est la bienvenue", reconnaît-il. L’AFM-Téléthon et APF France handicap vont saisir la Défenseure des droits pour mise en danger de la vie d’autrui et non-assistance généralisée à personnes en danger.