Institution Pasteur : "On dispose d’une cellule d’intervention biologique d’urgence qui travaille 24/24 et 7j/7", indique Christophe d’Enfert, professeur à l’Institut Pasteur

Durée de la vidéo : 7 min

Mercredi 4 octobre, l’Institut Pasteur lance sa collecte annuelle de dons pour soutenir la recherche. Quelles sont les missions de ce centre de recherche ? Éléments de réponse avec Christophe d’Enfert, professeur à l’Institut Pasteur, présent sur le plateau du 12/13 info, mardi 3 octobre.

Mercredi 4 octobre, l’Institut Pasteur lance l’édition 2023 du Pasteurdon, une opération de collecte annuelle de dons pour soutenir la recherche. Avec la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques de Paris 2024, les scientifiques sont sur le pont. Pourquoi ? "On l’a vu, quand on a beaucoup de public ensemble, il y a des risques de maladies infectieuses, de contamination alimentaire. Donc on dispose à l’Institut Pasteur d’une cellule d’intervention biologique d’urgence qui travaille 24/24 et 7j/7 pour répondre à la demande des urgences sanitaires. (…) On a un laboratoire mobile qui est piloté par cette cellule", explique Christophe d’Enfert, professeur à l’Institut Pasteur.

Travaux sur le Covid-19

L’Institut travaille toujours sur le Covid-19. "Nos équipes sont encore mobilisées sur l’étude de la Covid. Elles ont été énormément mobilisées dès janvier 2020. (…) Là, on est entrés dans le temps long avec une compréhension plus approfondie de cette maladie, le Covid long", indique le professeur. Interrogé sur l’arrêt du développement d’un vaccin Covid, il répond : "C’est une déception pour les équipes qui étaient en charge de ce projet. […] Je pense qu’il faut voir le verre à moitié plein. L’Institut Pasteur a été extrêmement présent pendant cette crise sur les tests diagnostiques, sur l’évaluation des variants, sur la modélisation."