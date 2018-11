VIDEO. "Ils m'ont cassé les yeux, mais ils m'ont surtout donné la vie" : Gilbert Montagné raconte sa cécité

Né grand prématuré à 5 mois et demi, Gilbert Montagné n'est pas non-voyant de naissance. C'est aussitôt après l'accouchement "inattendu" que sa vue s'abîme définitivement en raison d'un surdosage d'oxygène qui lui a sauvé la vie mais lui a aussi "cassé ses yeux", comme il dit.

Dans son livre "Au jardin de ma vie" (éditions Flammarion), Gilbert Montagné se confie, comme rarement, sur l'origine de sa cécité. Le chanteur nous entraîne dans un tourbillon de réflexions intimes, une plongée abyssale et passionnante dans la réminiscence. Pour revivre son premier souffle. Retourner au jardin de sa vie en quelque sorte et comprendre comment il s'est construit en puisant dans ses forces vives. Il nous confie tout ce qu'il n'a jamais analysé, jamais décortiqué, jamais révélé, nous éclaire aujourd'hui sur sa force, sa sérénité, sa foi en la vie et son optimisme légendaire. Son champ des possibles...

Gilbert Montagné était l'invité du Magazine de la santé ce lundi 19 novembre 2018. Retrouvez en vidéo l'intégralité de son interview.

Livre :