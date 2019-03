Feuilleton : des duos pour la vie (2/5)

Pour Marie, le début du stage avec son nouveau chien d'assistance, Mango, débute. "Il correspond réellement aux attentes que j'avais. On voit que les éducateurs ont fait le bon choix sur ce chien-là", constate Marie.

"Découvrir l'animal"

La formation des chiens a commencé lorsqu'ils avaient un an et demi. Elle a duré six mois. Au moment du stage, ils connaissent déjà une quarantaine d'ordres. Plusieurs fois par jour, des exercices pratiques ont lieu entre les chiens et les personnes handicapées auxquelles ils sont attitrés. Le stagiaire doit apprendre son rôle de maître.

"Pour l'instant, il faut découvrir l'animal, son caractère, ses envies, son comportement", explique une éducatrice. Le soir, pour la première fois, les stagiaires dormiront avec leur chien dans la chambre.

