Dorine Bourneton, handicapée et championne de voltige

Dorine Bourneton, 47 ans, est paraplégique depuis l'âge de 16 ans après un accident d'avion. Elle ne vole pas pour son plaisir, mais propose des baptêmes de voltige. "Ce n'est plus moi qui suis handicapée quand on est là-haut, c'est mon passager. Si je n'avais pas cette bulle qui me fait oublier mon handicap, je pense que je le vivrais de manière beaucoup plus douloureuse", confie-t-elle au micro de France 2.



Marcher à nouveau grâce à un exosquelette

Tout a basculé il y a 30 ans lors du crash d'un avion dans le Massif central. Elle est la seule survivante. Dorine Bourneton veut s'affranchir de l'apesanteur sur la terre ferme comme le fait dans les airs. C'est pourquoi elle participe au projet d'un exosquelette. "On a vraiment le sentiment de retrouver son humanité et sa dignité. D'habitude, on est toujours en position d'infériorité", explique-t-elle.