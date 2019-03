Chiens d'assistance : les soutiens de l'ombre

Yonis a 11 ans, il vient de se faire offrir un chien par l'association Handi'Chiens et participe à un stage avec d'autres personnes handicapées. Le but est d'habituer ces animaux parfaitement dressés à leurs nouveaux maîtres. Au programme, de nombreux exercices pour apprendre à diriger les chiens comme le font les éducateurs. Récompense et douceur sont la base de l'éducation chez Handi'Chiens. Une première nuit entre chien et maître pourra créer un début de complicité, un lien qui peut devenir très fort.

Un chien qui change la vie

Pour Ève Planquart, l'arrivée du chien d'assistance Iffy a changé sa vie depuis deux ans. Grâce à son compagnon, cette étudiante peut se rendre seule à l'université, elle a retrouvé une certaine autonomie. Ce qu'elle a appris en stage il y a deux ans, Ève l'a adapté au fil du temps. En cours, Iffy sait se faire discret et efficace.

Le JT

Les autres sujets du JT