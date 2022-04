Autisme : "la maison de Vincent", un lieu d'accueil pour adultes autistes

À la maison de Vincent, à Mers-les-Bains (Somme), les autistes vivent au cœur de la ville. "Dans le foyer où j'étais eh bien, paraît-il que je ne faisais pas du tout grand-chose, surtout d'après ma sœur. Je préfère nettement cette vie-là", affirme Vincent Médigue, en souriant. "J'ai trop vu mon frère dans des lieux médicalisés, ce qui ne lui permet pas du tout d'être stimulé", raconte Hélène Médigue, sœur de Vincent et fondatrice de l'association "Les maisons de Vincent".

Autonomiser les autistes et réduire la médication

"Le but aujourd'hui (…), c'est de donner des outils pour réduire ses troubles. Éviter la médication et permettre de développer leur potentiel", explique Hélène Médigue. Dans la maison de Vincent, vivent six autres adultes autistes. La maison est pensée pour que les pensionnaires deviennent autonomes. "On n'est pas comme les autres, mais il faut qu'on fasse de notre handicap une force", affirme Sébastien Olicki, un résident.