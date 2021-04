franceinfo junior. C'est quoi l'autisme ?

Une personne consulte un livre au centre de ressources sur l'autisme, à Paris. Photo d'illustration. (CHRISTOPHE MORIN / MAXPPP)

Ce vendredi 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. Pour parler du sujet et répondre aux questions des enfants, franceinfo junior invite Florent Chapel, vice-président d'Autisme Info Service. Il répond aux questions de Louis et Marc-Antoine, élèves en CM2 à l'école Ourcq B à Paris.

Pour démarrer l'émission, Marc-Antoine veut d'abord savoir "comment on attrape l'autisme" et si on peut contaminer les autres. "On nait autiste et on le reste" répond l'invité du jour, ce n'est pas une maladie, c'est une différence cognitive (...) un hyperfonctionnement du cerveau. Le cerveau va fonctionner différemment, ça peut faire des génies ou des gens qui ont de grandes difficultés." L'écolier aimerait savoir si cela touche "le mental" ou "le physique" et si cela peut se voir et se reconnaître. Au micro, Louis s'interroge aussi : "Est-ce que les autistes sont en majorité harcelés par les autres ? Pour une difficulté de parler ou quelque chose comme ça" détaille l'élève de CM2.

