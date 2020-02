Antarctique : un aventurier tétraplégique se lance à la conquête du continent blanc

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est avec sa compagne, Lise, que Samuel s'apprête à boucler un nouveau pari. Un rêve dans un paysage de glace bleutée : poser ses roues sur le continent blanc. "Cet endroit fait penser à un moment d'éternité avec de la sérénité", confie-t-il. Son objectif est de repousser ses limites et celle du handicap. L'effort est conséquent et c'est une épreuve pour l'organisme, car tout est plus compliqué en fauteuil.

Au volant de son fourgon aménagé, il a parcouru 75 000 km

L'Antarctique n'est pas un coup d'essai. Le coup du sort que Samuel a vécu, il en fera sa force. Au volant de son fourgon aménagé, il a parcouru 75 000 km, traversé 22 pays. À 32 ans, l'envie de liberté du Grenoblois ne faiblit pas. Ambassadeur du possible pour la France, il poursuit sa sensibilisation partout sur le globe. "Il n'y a pas d'aboutissement, c'est juste le début de la suite. Là on est partie depuis 2 mois, c'est que le commencement. Après on va reprendre notre camion avec Lise (...) on est repartie encore pour 10 mois de déplacement", explique Samuel.

