VIDEO. Zéro alcool pendant la grossesse : Agnès Buzyn souhaite un logo plus grand sur les bouteilles d'alcool

C'est un des chevaux de bataille de la ministre de la Santé. Agnès Buzyn veut promouvoir le slogan "Zéro alcool pendant la grossesse" pour lutter contre la consommation d'alcool par les femmes enceintes. La ministre a réaffirmé dans "Dimanche en politique" sur France 3, dimanche 9 septembre, son souhait de voir des pictogrammes plus gros sur les bouteilles d'alcool.

Mais ce projet se heurte aux acteurs de la filière viticole. Mi-juillet, de grands domaines viticoles avaient estimé que le logo sur les dangers de l'alcool pour les femmes enceintes était une image "mortifère" qui fait du vin un "produit délictueux".

Plus de 3 000 bébés nés entre 2006 et 2013, soit une naissance par jour, ont présenté au moins une conséquence liée à la consommation d'alcool par leur mère quand elle était enceinte, selon l'agence sanitaire Santé publique France. Sur ce total de 3 207 nouveau-nés, 452 (soit une naissance par semaine) étaient atteints par un syndrome d'alcoolisation foetale (SAF), forme la plus grave des troubles que peut entraîner la consommation d'alcool pendant la grossesse.