Appel à témoignages : vous êtes tombée enceinte et avez eu un enfant à 45 ans ou plus ? Racontez-nous

Franceinfo souhaite recueillir les témoignages de femmes ayant eu un enfant alors qu'elles étaient âgées de 45 ans ou plus.

Vous êtes enceinte alors que vous êtes âgée de 45 ans ou plus ? Vous avez eu un enfant à la suite d'une grossesse dite "très tardive" ? Franceinfo souhaite recueillir votre témoignage, pour comprendre comment se sont déroulées votre grossesse, la naissance et comment se passe la relation avec votre enfant.

En France, les grossesses survenant chez les femmes âgées de 45 ans ou plus ne sont plus exceptionnelles. Si certains gynécologues mettent parfois en garde contre les risques liés à ces grossesses, la plupart des accouchements se passent bien et permettent aux femmes d'avoir un enfant plus tardivement que la moyenne. N'hésitez pas à partager votre expérience et les anecdotes qui l'ont marquée.

Laissez votre témoignage et vos coordonnées (adresse mail ou numéro de téléphone) dans la zone "Réagir" ci-dessous, ou à l'adresse mail suivante : ce.delbecque [@] gmail.com. Si vous le souhaitez, votre témoignage pourra être recueilli de façon anonyme.