Froid : l'activité sportive n'est pas sans risque pour la santé

Lorsque la température tombe sous 5°C, la pratique d'une activité sportive peut comporter des risques pour la santé. Il est donc nécessaire de se couvrir et de s'hydrater, entre autres précautions.

Les coureurs les plus téméraires ne restent pas chez eux, même en temps de grand froid. "Honnêtement, j'y vais à l'instant, et puis on verra bien", sourit l'un d'eux prêt à lancer sa course. Le froid n'est cependant pas sans risque pour notre santé. La pratique du sport en extérieur est déconseillée quand la température descend sous les 5°C.

Un risque cardiaque



"On respire de l'air froid, et très rapidement de l'air sec, qui va aller jusque dans les poumons. (...) Les vaisseaux vont avoir tendance à se rétracter un petit peu, donc il y a un risque cardiaque", surtout pour les moins habitués, auquel s'ajoute un risque de déshydratation, explique le journaliste et médecin Damien Mascret. En cas d'effort, il est aussi nécessaire de se couvrir, avec plusieurs couches de vêtements. Des conseils qui valent aussi pour ceux qui optent pour une simple promenade.