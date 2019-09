Une cartographie de la pollution à Paris

Particules fines dans votre rue, de l'ozone près de votre travail ou encore du dioxyde d'azote à votre terrasse de café préférée. Des informations maintenant disponibles via le site de la mairie de Paris. Une météo de la pollution mise à jour toutes les heures avec une précision de 12,5 mètres.

Périphérique, gares, sorties de métro

Qu'en pensent les Parisiens ? "J'ai un enfant donc ça m'intéresse de savoir si c'est très pollué pour ne pas l'amener, par exemple, dans un square", précise cette jeune mère dans l'un des quartiers les plus pollués de Paris. "Peut-être qu'on voudrait éviter de faire du vélo dans la zone la plus polluée de Paris", résume un autre Parisien. Sans surprise, c'est près du périphérique que les zones polluées se concentrent, mais aussi, plus localisées, près de gares ou de sorties de métro.

