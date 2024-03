"Un concombre ?" : un jeune sur cinq ne sait pas reconnaître une courgette

"Dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es..." Le gouvernement s'inquiète de l'alimentation des jeunes. Mardi 5 mars, Olivia Grégoire, ministre déléguée à la Consommation, a annoncé vouloir renforcer "l'éducation alimentaire des Français" notamment auprès des enfants et les encourager à manger de manière plus saine.

Selon une enquête* publiée par Harris Interactive, seulement 66% des 15-24 ans mangent régulièrement des fruits et légumes contre 81% de la population générale. Ils sont plus adeptes des plats préparés ou des fast-food - près de 60% y mangent au moins une fois par mois. Et on pourrait en rire mais ils ont aussi du mal à reconnaître certains légumes : un jeune sur cinq n'arrive pas à différencier une courgette d'un concombre.

D’après ce sondage réalisé en février dernier, 18% des plus jeunes interrogés disent reconnaître un concombre ou une aubergine (2%) lorsqu'on leur présente une courgette en photo. Toutefois, chez les plus âgés, l'erreur est plus ou moins courante : dans l’ensemble de la population, la proportion de personnes incapables de reconnaître une courgette en photo atteint 11% - et un sur dix la confonde avec... un concombre. Autre exemple : le chou-fleur. Seuls 4% des 15-24 ans interrogés ne savaient pas répondre, contre à peine 1% pour l’ensemble de la population.

"Acheter un truc tout fait me revient à trois euros"

Franceinfo a fait le test dans la rue à la sortie d'un fast-food : présenter une courgette à plusieurs groupes de jeunes. Et la réponse n'a pas été si évidente. Ils ont, en effet, été nombreux à reconnaître "un concombre". Pourtant, ils nous assurent manger aussi des fruits et légumes : "Plutôt le soir", reconnaît une jeune fille. Pendant les dîners partagés avec leurs parents quand ils vivent encore chez eux. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui font souvent les courses et la cuisine.

En revanche le midi, entre deux cours, les jeunes comme Justine et Matthieu, 19 ans, reconnaissent choisir la facilité. "C'est plutôt fast-food. J'essaye de manger des plats préparés pour varier un peu mais c'est principalement du fast-food", raconte la première. "On favorise les choses rapides parce qu'on a les cours derrière", justifie son ami.

Rebecca et Chloé, étudiantes également, avancent une autre raison : leur petit budget. "Quand je suis dehors et que je veux faire ma salade ça me revient à dix euros minimum. Alors qu'acheter un truc tout fait, ça me revient à trois euros", calcule Rebecca. "Le menu est à 10 euros avec boisson, le plat et le dessert en plus. C'est relativement économique", ajoute Chloé. Des fast-foods qui font désormais la publicité de menu à tout petit prix pour attirer davantage de jeunes à seulement cinq euros.

*Enquête réalisée en ligne du 20 au 21 février 2024 sur un échantillon de 1.058 personnes âgées de 15 ans et plus.