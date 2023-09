Vidéo "Shrinkflation" : on a vérifié si les burgers de McDonald's étaient devenus plus petits pour le même prix

Sur les réseaux, l'enseigne américaine de fast-food est accusée d'avoir cédé à la tentation de la "shrinkflation", cette pratique commerciale qui consiste à diminuer la quantité d'un produit sans en réduire le prix.

Temps de lecture : 2 min

Comme son nom l'indique, le Big Tasty, chez McDonald's, c'est la promesse d'un burger gourmand bien plus gros que les autres. Il vient de sortir dans une nouvelle version, avec la possibilité de prendre deux steaks au lieu d'un. Mais sur les réseaux sociaux, les clients ont surtout fait remarquer qu'il était beaucoup plus petit qu'avant. Un produit vendu quasiment au même prix, mais plus petit : c'est ce qu'on appelle la "shrinkflation". Est-ce le cas avec le Big Tasty nouvelle version ?

Contacté par franceinfo, McDonald's le réaffirme : "Nous n'avons en aucun cas diminué les portions de nos recettes à la carte de nos restaurants." Au téléphone, le service de presse refuse de parler de ce changement de poids et préfère employer le terme de "nouvelle recette". Et de souligner qu'"avec une seule viande, le Big Tasty est proposé, en moyenne, à un prix plus accessible au consommateur". McDo assure donc que le prix de son burger a baissé.

Le prix a baissé, mais pas autant que le poids

Sauf que, comme le souligne le journal Ouest-France , tous les restaurants n'ont pas répercuté de baisse de prix sur le Big Tasty depuis son régime amincissant. De notre côté, nous avons quand même pu constater une baisse de prix dans les fast-foods du groupe que nous avons testés. Mais ce rabais reste plutôt minime comparé au changement de taille significatif du produit.

Sur le site de McDonald's, le Big Tasty "nouveau format 1 viande" est indiqué à 868 kcal, pour un poids de 354 grammes. Il s'agit là de l'ancienne version du burger. Parce que désormais, une fois sur la balance, le Big Tasty ne pèse plus que 225 grammes, soit une différence de 37%. Pour le Big Mac, la différence entre le poids indiqué et celui constaté aujourd'hui, n'est que de 8,7%. Mais, les steaks, qui historiquement affichaient 45 grammes, sont désormais passés à 33 grammes.

Premiers concernés, puisque plus grands consommateurs de burgers au monde, les Américains sont d'ores et déjà mobilisés pour sauver leur emblème gastronomique. Ainsi, sur les six premiers mois de 2023, aux États-Unis, 101 recours collectifs ont été engagés pour publicité mensongère contre des entreprises du secteur de l'alimentation, dont évidemment McDonald's et Burger King, les deux géants du secteur.