Alimentation : le Nutri-Score à la française est le plus efficace en Europe, selon l'OCDE

Du lundi au vendredi à 6h51, 8h21 et 11h26

Le billet sciences Anne Le Gall Du lundi au vendredi à 6h51, 8h21 et 11h26

Parmi les quatre labels nutritionnels qui existent en Europe, le Key Hole scandinave, le Nutri Light anglais, le Nutri Repère italien et le Nutri-Score français, ce dernier, que l'on retrouve sur les produits alimentaires avec ses lettres de A à E sur fond coloré, du vert au rouge, semble être le plus efficace.

Selon une étude de l'OCDE du mardi 6 février, (lien en anglais), qui a comparé l'impact qu'auraient ses échelles nutritionnelles si elles étaient mises en place dans l'ensemble de l'Europe, c'est la méthode de classification des Français qui serait la plus adaptée. Pour les chercheurs, le Nutri-Score permettrait ainsi d'éviter deux millions de cas de maladies non transmissibles entre 2023 et 2050.

L'efficacité du Nutri-Score avait déjà été évaluée par d'autres études scientifiques, mais la nouveauté est que l'OCDE a aussi analysé son impact sur l'économie. Sa mise en place à l'échelle européenne permettrait ainsi de faire des économies en termes de dépense de santé avec une baisse de 0,05% chaque année.

Ce serait également un plus en termes de productivité puisque qui dit public averti sur les qualités nutritionnelles d'un produit dit baisse des maladies chroniques. Cette baisse rejaillit sur l'emploi avec un gain évalué à 10,6 équivalents temps plein pour 100 000 habitants en âge de travailler.

Propager le Nutri-Score à l'échelle européenne

Il s'agit là d'un argument de plus pour les partisans du Nutri-Score, mais la partie est loin d'être gagnée, car la Commission européenne avait proposé en 2021, un étiquetage nutritionnel obligatoire et harmonisé dans les 27 pays de l'Union. Or, ce projet se heurte à l'hostilité de certains industriels de l'agroalimentaire soutenus par des pays comme l'Italie.

Le Nutri-Score serait ainsi pour les Italiens, une menace pour ses spécialités comme le jambon de Parme ou l'un des fleurons de son économie, Ferrero. Il est actuellement impossible de se mettre d'accord, les négociations sont au point mort et les élections européennes bloquent toutes prises de décision.

Pour le moment, le Nutri-Score à la française reste donc appliqué dans sept pays européens, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne notamment, mais toujours sur la base du volontariat et sans obligation pour les entreprises.