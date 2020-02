Punaises de lit : le fléau des logements

Le gouvernement s'attaque aux punaises de lit. Alors qu'elles avaient été pratiquement éradiquées en France depuis les années 1950, elles ont fait leur grand retour. En cause notamment le tourisme. Un site internet vient d'ailleurs d'être mis en place contre ces parasites qui se cachent dans vos draps, matelas et dans les moindres recoins de vos maisons. Un fléau devenu le cauchemar de Yona Tayar.

"C'était infernal"

"On n'est plus chez nous. On a dû jeter tous les meubles parce que les bêtes sont rentrées partout. Dans le lit et tout, c'était infernal", se souvient la jeune femme. La punaise ne fait que quelques millimètres et provoque des démangeaisons sévères. Il est très difficile de se débarrasser du parasite. Il faut d'abord le débusquer. Ensuite, le professionnel applique un traitement chimique. "Il y a une pulvérisation sur tous les sols de la maison et ensuite on met un gaz qui va agir dans les moindres recoins pour aller débusquer les punaises et les éliminer", confie le technicien Gatien Colin.

