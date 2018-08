Pollution : "Il faudrait que les mesures de restriction de circulation durent plusieurs jours pour faire effet"

La pollution tue plusieurs dizaines de milliers de personnes par an, a rappelé lundi sur franceinfo Olivier Blond, le président de l'Association nationale pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air. Il estime que les restrictions de circulation ne sont pas la solution pour régler le problème.

Les mesures de restriction de circulation ne sont "pas très efficaces" pour lutter contre les pics de pollution à l'ozone, a affirmé sur franceinfo lundi 6 août Olivier Blond, le président de RESPIRE, l'Association nationale pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air. Plusieurs zones sont concernées, en Île-de-France, en Isère ou encore en Haute-Savoie.

franceinfo : Pourquoi les fortes chaleurs entraînent-elle des pics de pollution à l'ozone ?

Olivier Blond : C'est une réaction chimique qui se produit dans l'atmosphère. Elle va transformer les produits des gaz d'échappement, les NOx (oxydes d'azote) en ozone toxique et irritant qui nous concerne aujourd'hui avec ces pics de pollutions. Dès qu'on a une vulnérabilité respiratoire, on est particulièrement menacé par ce pic d'ozone, par exemple les asthmatiques, mais aussi les enfants et les personnes âgées ou encore les allergiques. La quasi-totalité de la France est concernée par ce pic d'ozone puisque la vague de chaleur touche tout le territoire. Il y a juste la Manche et une partie du nord de la Bretagne qui sont épargnées.

En région parisienne, cela fait 12 jours que le seuil critique est dépassé. C'est exceptionnel ?

Malheureusement non. Il y a des pics de pollution chaque année avec, à chaque fois, en moyenne 12 jours de dépassement des seuils par an, même si l'épisode de cette année est particulièrement important dans sa durée et son étalement géographique. Globalement la situation s'aggrave, les moyenne nationales en ozone ont doublé en 20 ans : elles sont passées de 20 microgrammes par mètre cube en 1994 à 38 microgrammes en 2017.

Sur le long terme, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour notre santé ?

La pollution de l'air tue 48 000 personnes par an. L'ozone est un des facteurs de la pollution de l'air et lui aussi est mortel. Ça représente plusieurs centaines de morts par an.

Les mesures mises en place, avec des restrictions de circulations, sont-elles efficaces ?

Elles ne sont pas très efficaces pour limiter le problème dans le fond. Chaque année, on a des pics de pollution et chaque année, on prend des mesures d'urgence à la dernière minute. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Mais, même au niveau de l'urgence, il faudrait que ces mesures s'étendent sur plusieurs jours pour commencer à faire véritablement effet, donc ça va dans le bon sens mais ça reste quand même très insuffisant.