Canicule : la circulation différenciée mise en place à Paris, Strasbourg, Lyon et en Isère lundi

En raison de la pollution atmosphérique, la circulation de véhicules ayant une vignette Crit'air 4 et des voitures Crit'air 5 sera interdite lundi à Paris. Plusieurs villes ont pris des mesures similaires.

En raison d'un nouvelle épisode de pollution atmosphérique lié à la canicule, les villes de Paris, Lyon, Strasbourg et le département de l'Isère ont mis en place une circulation différenciée, lundi 5 août.

A Paris, le préfet de police a "décidé de mettre en place la circulation différenciée sur le territoire métropolitain couvrant tout le périmètre compris à l'intérieur de l'A86", une autoroute circulaire en proche banlieue, a annoncé la mairie dans un communiqué, dimanche 5 août.

Les véhicules Crit'air 4 (ceux immatriculés avant 2006 pour les diesel et avant 1997 pour les véhicules essence) et les voitures Crit'air 5, déjà interdites de 8 heures à 20 heures du lundi au vendredi à Paris, seront donc interdits de circulation lundi et jusqu'à nouvel ordre, a annoncé la Ville de Paris.

En cas de départ en vacances, "les agents chargés du contrôle feront preuve de discernement", et cette interdiction ne concernera pas les voitures "comprenant trois personnes ou plus", a précisé la mairie de Paris. Le stationnement résidentiel restera gratuit dans la capitale lundi.

Une circulation différenciée dès 5 heures du matin

Le préfet du Rhône a quant à lui placé dimanche le bassin lyonnais en vigilance rouge pour les concentrations d'ozone, et instauré la circulation différenciée à partir de 5 heures lundi à Lyon et Villeurbanne. Seuls les véhicules "affichant un certificat qualité de l'air (vignette Crit'Air) seront autorisés à circuler", précise le préfet dans un communiqué. Seules "certaines voies et itinéraires", comme le périphérique Nord ou les autoroutes A6, A7 et A42, ne sont pas concernés. Un numéro de téléphone (0811 000 669) sera mis à la disposition des automobilistes dès 7 heures.

Cette mesure débutera aussi à 5 heures en Isère lundi, a annoncé dimanche la préfecture du département, en alerte de niveau 2 à l'ozone.

La préfecture du Bas-Rhin a fait de même, annonçant l'interdiction de circuler dans Strasbourg et ses alentours pour les véhicules les plus polluants, en raison d'un épisode de pollution à l'ozone. "Le maintien pour le troisième jour consécutif des niveaux de pollution atmosphérique ozone dans le département du Bas-Rhin appelle la mise en place de la circulation différenciée sur les 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg", a annoncé la préfecture dans un communiqué. Seuls les véhicules "équipés de vignettes vertes (électriques), de vignettes 1, 2 ou 3" pourront se déplacer dans Strasbourg et les communes autour. Les véhicules de classes 4 et 5, plus polluants, seront interdits.