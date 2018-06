Pollution : halte aux plastiques

Quelques mots à l’entrée du magasin pour pousser les consommateurs à lutter contre un ennemi commun : le plastique. Il est présent pratiquement partout. Emballage sur emballage, le plus choquant se trouve peut-être au rayon bio où il est difficile de trouver des fruits en vrac. Le rayon viennoiseries est peut-être le comble de l’aberration. Des gâteaux y sont emballés individuellement.

90% du plastique n’est pas recyclé

90% de ce plastique n’est pas recyclé. On le retrouve notamment dans les mers et les océans. Des milliards de déchets, l’équivalent de trois fois la France, un septième continent qui dérive ou s’échoue et qui empoisonne l’écosystème. Après le passage en caisse, l’association "Plastic Attack" proposait samedi 2 juin aux clients de retirer les produits de leurs emballages afin de mesurer leur inutilité. Certains distributeurs comme Carrefour, promettent des efforts.

