Pollution aux hydrocarbures en Corse : plusieurs plages de l’île touchées

Une pollution de grande ampleur est-elle toujours possible en Corse ? Plusieurs jours après le dégazage sauvage d'un navire au large des côtes, plusieurs plages corses sont recouvertes de boulettes d’hydrocarbures. La commune de Favone est concernée, si bien qu’une alerte a été lancée lundi 14 juin, dans l’après-midi. Des galettes d’hydrocarbures se sont échouées sur la plage.

Tout le monde met la main à la pâte

Baigneurs et plaisanciers ont dû quitter leur petit coin de paradis. Un jeune homme témoigne avoir même reçu un bout de boulette sur le pied. Aucun doute, pour les habitants : "ça fait mal au coeur de voir notre île comme ça". La tristesse et l’incompréhension règnent également chez Sébastien Dantin, un pêcheur amateur membre de l’association Sulinzara in Pesca, qui tente de protéger l’île en traquant les galettes à bord de son bateau. À Solaro, les galettes ont été retirées par les pompiers mais l’accès à la plage reste toujours interdit. Les restaurateurs ne peuvent cacher leur inquiétude, car leurs clients prennent la fuite.