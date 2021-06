Pollution au large de la Corse : des boulettes d’hydrocarbures sur la plage de Solaro

Alors qu'une immense nappe d'hydrocarbures dérive au large de la Corse, des boulettes d’hydrocarbures ont été repérées sur la plage à Solaro dans le sud-est de l'île, a indiqué le maire de la commune lundi 14 juin à France Bleu RCFM. Il ne s’agit plus de nappes d’hydrocarbures, mais de pollution fragmentée. Des boulettes ont aussi été récupérées en mer, près de Ghisonaccia.

La nappe de 32 kms repérée vendredi dernier s'est peu à peu disloquée. Dimanche soir, la préfecture maritime de la Méditerranée n’excluait pas, dans un communiqué, que la côte puisse être touchée. Le dispositif de lutte antipollution doit reprendre ce lundi, précise-t-elle. Des images de nos confrères de France Bleu RCFM montre le dispositif mis en place.

Des restrictions sur les plages

L’accès aux plages est interdite dans certaines communes de la côte Est, touchées par cette pollution. La baignade est également interdite sur décision du préfet de Haute-Corse. Une analyse de la qualité des eaux de baignade a été réclamée. Le dispositif de lutte antipollution évoluera en fonction des résultats. Pour la pêche, le représentant de l'Etat a levé son interdiction en Haute-Corse mais l'a maintenue en Corse-du-Sud. L'interdiction de mouillage, levée à Sari-Solenzara, est toujours maintenue pour Porto-Vecchio et le sud de l'île, selon les informations de France Bleu RCFM.

De nombreux moyens ont été déployés, notamment les chaluts dirigés par les reconnaissances aériennes, pour récupérer un maximum d'hydrocarbures. Un travail localisé sur une dizaine de "spots" au nord du golfe de Porto-Vecchio.

Cette pollution maritime aux hydrocarbures a été repérée vendredi 11 juin au cours d'un exercice mené par la base aérienne de Solenzara. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie maritime pour en savoir plus sur les circonstances de cette pollution, et notamment s'il s'agit d'un dégazage illégal.