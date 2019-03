Plastiques : la pollution qui étouffe la planète

Année après année, la production de plastique dans le monde augmente. En 2016, elle représentait 396 millions de tonnes dans le monde, soit 53 kg par habitant en moyenne. Selon un rapport alarmant du WWF, cette production devrait encore augmenter de 40% d'ici 2030. Et, problème, seulement 10% de cette quantité de plastique produite est ensuite recyclée. Le reste est rejeté dans la nature, suivant le cours des rivières pour terminer dans la mer.

Le WWF veut faire pression sur les gouvernements

"On est en train de transformer notre monde en une vraie poubelle de plastique, et on vit dans cette poubelle", dénonce Pascal Canfin, directeur général du WWF France. En mer, 240 espèces animales ingèrent des déchets plastiques. Le WWF a ainsi lancé une pétition pour peser sur les gouvernements. Objectif, qu'ils adoptent un traité contraignant lors de la prochaine assemblée de l'ONU, dans quelques jours au Kenya.

