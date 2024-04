Nord : l'alerte rouge aux pollens de bouleau déclenchée

L'alerte rouge aux pollens de bouleau est déclenchée dans le Nord. Un pharmacien de Lompret livre ses conseils pour se prémunir des allergies.

Des mouchoirs par dizaines et un calvaire incessant qui revient à chaque printemps. Dans le Nord, l'alerte rouge aux pollens de bouleau est déclenchée. Eric Ternaux, un pharmacien de Lompret (Nord), constate que les allergies sont de plus en plus précoces. Le pharmacien préconise certains antihistaminiques, mais surtout des bonnes pratiques au quotidien. "Essayer de prendre une douche pour se rincer, parce qu'en fait, les allergènes, dans les cheveux notamment, vont se déposer au niveau de la literie, et donc la nuit, sur l'oreiller, ce n'est pas pratique", indique-t-il.

Plus d'un adulte sur trois souffrirait d'une allergie aux pollens

"On peut également utiliser des solutions de sérum physiologique pour se laver les yeux en rentrant à la maison", ajoute le pharmacien. Les bouleaux, les frênes et les graminées ont entamé leur floraison avec un mois d'avance, à la faveur de températures plus douces. En France, plus d'un adulte sur trois souffrirait d'une allergie aux pollens.