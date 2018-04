Marseille : une école sur un terrain pollué

Les parents d'élèves de l'école des Aygalades à Marseille (Bouches-du-Rhône) sont en colère et inquiets pour la santé de leurs enfants : une analyse a révélé la présence de plomb dans le sol aux abords de leur école. Des mesures de précaution ont pourtant été prises, mais pas suffisantes pour les rassurer.

Un diagnostic clair des risques encourus

Comme l'explique Carine Moumen, parent d'élève, "L'agence ARS a fait des prélèvements : on sait depuis 2012 qu'il y a des problèmes au niveau du sol, il y a eu de l'amiante, du plomb, des traces d'arsenic, et éventuellement aussi des traces de plomb dans l'eau (...) Il y a des enfants qui sont asthmatiques, qui sont malades, on voudrait savoir si ça a un lien". Ils veulent aussi que l'état prenne en charge le bilan sanguin de leurs enfants et que toute la lumière soit faite sur d'éventuelles contaminations. Ces parents ne veulent pas en rester là : ils demandent que les autorités sanitaires rétablissent un diagnostic clair des risques encourus par leurs enfants.