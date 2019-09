Les différentes manières pour lutter contre le plastique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La réduction de la consommation de plastique reste l'un des enjeux majeurs en matière d'environnement. Pour aider les Français à changer leurs habitudes, des militants leur proposent une fois par mois de récupérer leurs emballages plastiques directement à la sortie des caisses d'une grande surface. "On est vraiment dans une ère du tout-jetable et vu le nombre, on ne peut absolument plus continuer comme ça sur une planète finie, avec des ressources finies", dénonce une militante de l'association Plastic Attack.

Des initiatives personnelles à adopter

Les clients de l'établissement n'hésitent pas, eux aussi, à s'investir dans cette cause. Plutôt que d'acheter des produits avec un emballage plastique, ils se rendent directement avec leurs plats pour transporter la nourriture achetée. Le sac devient forcément plus lourd, mais le geste pour l'environnement allège certains esprits.

