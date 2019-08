Les décharges sauvages, un fléau dans de nombreuses communes

Ce sont des promeneurs qui viennent de repérer cette décharge sauvage, à Fontainebleau, dans la Seine-et-Marne : cinq amas de déchets pour, au total, 50 mètres cubes d’ordures, en plein cœur de la forêt. "On fait face à des déchets de différentes natures, relève Pierre-Edouard Guillain, le directeur de l’agence de l’Office national des forêts région Île-de-France, des déchets issus de chantiers, gravats, matériaux inertes. Des déchets issus de particuliers indélicats, frigo, déchets électriques, matelas et autres."

Impuissance

Dans le Var, à quelques kilomètres de Signes, des gravats, une carcasse de voiture… Des décharges illégales se multiplient dans plusieurs régions de France. On en recense plus de 36 000. Face à ce fléau, certains maires se sentent impuissants. Plus de 500 000 tonnes de déchets auraient été abandonnées sur le territoire l’année dernière.