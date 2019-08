Var : le maire de Signes est mort renversé par un fourgon qui venait déposer illégalement des gravats

Le maire de Signes, près de Toulon dans le Var, Jean-Mathieu Michel est décédé lundi 5 août après avoir été renversé par un fourgon qui venait déposer illégalement des gravats sur un chemin privé de la commune rapporte France Bleu Provence.

Deux hommes étaient en train de décharger illégalement des gravats sur un chemin privé à proximité du circuit Paul-Ricard quand Jean-Mathieu Michel est intervenu. L'élu âgé de 76 ans, maire depuis 1983, leur a demandé de recharger leurs gravats. Les deux ouvriers du bâtiment ont obéi mais en repartant leur véhicule a violemment percuté le maire qui n'a pas survécu.

Une enquête a été ouverte, confiée aux gendarmes de la compagnie de La Valette. Elle devrait déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un acte volontaire. Le conducteur de la camionnette et son passager ont été placés en garde à vue.

Les drapeaux seront en berne mardi dans 153 communes du Var pour rendre hommage à Jean-Mathieu Michel a précisé le président de l'Association des maires du Var, Jean-Pierre Véran qui s'est dit "effondré" par ce décès. "La République est en deuil. Mourir dans l'exercice de ses fonctions, c'est inacceptable", a-t-il rajouté.

"Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Jean-Mathieu Michel est mort dans l'accomplissement de son mandat, par amour de sa commune et du service public, par amour de la République", a écrit sur twitter le maire de Toulon, Hubert Falco.

Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens en apprenant le décès tragique de #JeanMathieuMichel, Maire de #Signes.



Les circonstances, même si elles demandent encore à être précisées, apparaissent des plus terribles et j’en suis sincèrement bouleversé.