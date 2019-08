"Un homme chaleureux", d'un "dévouement inlassable"... Hommage unanime de la classe politique après la mort du maire de Signes

Jean-Mathieu Michel est décédé lundi 5 août après avoir été renversé par un fourgon.

Les drapeaux ont été mis en berne dans 153 communes du Var, mardi 6 août, pour rendre hommage à Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes, décédé lundi, renversé par un fourgon qui venait déverser illégalement des gravats sur un chemin privé de sa commune. La thèse accidentelle est privilégiée. Les réactions politiques se sont multipliées tout au long de la journée.

Emmanuel Macron salue un "dévouement inlassable"

Le président de la République a adressé un courrier de condoléances à la famille du maire de Signes, a appris franceinfo mardi auprès de l'Élysée. Emmanuel Macron y "salue avec respect le dévouement inlassable de cet élu qui servait sa commune et ses habitants depuis plus de quarante ans, et dont le dernier geste même traduisait le souci de son territoire et son implication à y faire respecter la loi pour le bien de tous".

Jacqueline Gourault "exprime sa reconnaissance"

Dans un communiqué diffusé mardi, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault "exprime son profond respect ainsi que sa reconnaissance pour cette vie d’engagement au service des habitants de sa commune et de son territoire".

Sébastien Lecornu "triste et en colère"

"Aucun maire, aucun élu municipal ne mérite d'être tué ou blessé dans l'exercice de ses fonctions, a déploré mardi sur franceinfo Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales. Je suis triste et en colère."

Suite au décès de Jean Mathieu Michel, je suis triste et en colère. Lorsque l’on s’en prend à un maire, on s’en prend à la République. Maintenant c’est à la justice de faire la vérité sur ce drame. pic.twitter.com/cKZqwZqRt2 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 6, 2019

"Tous les Français sont touchés", selon Richard Ferrand

Invité sur franceinfo mardi, le président de l’Assemblée nationale et député La République en marche du Finistère, Richard Ferrand, estime que ce drame "est aussi l'occasion de prendre la mesure de ce que représente un mandat d'élu".

Gérard Larcher "révolté"

"Le maire n’est donc plus seulement 'à portée d’engueulade' quand il se met au service du bien commun", a réagi mardi le président du Sénat, Gérard Larcher.

Le maire de #Signes, Jean-Mathieu Michel a été tué alors qu’il exerçait ses fonctions de maire. Je me joins à ces concitoyens pour lui rendre hommage. Je suis révolté. Le maire n’est donc plus seulement « à portée d’engueulade » quand il se met au service du bien commun... #var — Gérard Larcher (@gerard_larcher) August 6, 2019

Le président des maires du Var regrette "un homme chaleureux"

"Nous sommes effondrés. Je connaissais bien 'Jeannot'. Il avait son franc-parler", a déclaré mardi sur franceinfo Jean-Pierre Véran, maire de Cotignac, président de l'Association des maires du Var et conseiller départemental, qui retient "un homme chaleureux, qui a beaucoup œuvré pour sa belle commune de Signes".

Le maire de Toulon parle d'un "décès tragique"

"Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens", a déclaré lundi sur Twitter Hubert Falco, maire de Toulon, commune située à une quarantaine de kilomètres de Signes.