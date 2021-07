La transition écologique en marche dans l’Union européenne

Toute l’Union européenne est concernée par le projet de Green Deal de la Commission européenne. À Marquin (Belgique), cette entreprise souhaiterait déjà débuter sa transition écologique. Mais passer d’un camion à moteur diesel à un camion à moteur à hydrogène. " Malheureusement, aujourd’hui un camion a hydrogène représente cinq fois le prix d’un camion classique, soit 500 000 euros, un prix pas acceptable pour nous ", déplore Philipe Dufour, administrateur de l’entreprise (nom ?).

D’autres solutions possibles

En attendant les subventions publiques pour la filière hydrogène, l’entreprise a déjà anticipé en installant près de 2000 panneaux solaires pour produire de l’hydrogène vert. De plus, l’entreprise a racheté il y a quelques années ce petit port où ses camions chargent et déchargent plus de 400 000 (suppression mille) tonnes annuelles de céréales, d'engrais ou de charbon. " Nous voulons limiter notre empreinte carbone, nous avons ici une péniche qui représente l’équivalent d’une soixantaine de camions. C’est un impact non négligeable pour l’environnement. " Le secteur routier veut lui aussi limiter ses rejets de CO2.