La Martinique touchée par des coupures d'eau en série

La colère gronde en Martinique. Les habitants du Lamentin ne supportent plus les trop nombreuses coupures d'eau dont ils sont régulièrement victimes depuis le mois de mars, et qui se multiplient sans raison ces derniers jours. Beaucoup de personnes bloquent les routes pour manifester leur mécontentement. "On dit stop à cette prise d'otage", s'insurge une manifestante. "Nous voulons que ça cesse et qu'on ait de l'eau dans les robinets."

Les manifestants reçus à la préfecture

Cette situation problématique reste actuellement incomprise par la municipalité. "Le principe minimum de l'alimentation en eau pour tous les citoyens n'est pas respecté, le service public ne fonctionne pas sur le Lamentin ouest et il est inadmissible que des familles soient privées d'eau comme ça", proteste le maire du Lamentin David Zobda. Des manifestants ont été accueillis jeudi 12 septembre à la préfecture mais aucune réelle solution n'a été trouvée. Le fournisseur et le distributeur d'eau se renvoient la responsabilité.