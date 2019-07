L'Indonésie renvoie des conteneurs de déchets à la France

L'Indonésie vient de renvoyer vers la France un encombrant conteneur maritime. Il s'agissait de déchets ménagers, de plastique et de matériaux dangereux, et les douanes indonésiennes ont estimé que les règles d'exportation n'ont pas été respectées. Elles refusent donc d'accueillir ces poubelles. Depuis l'interdiction de l'exportation vers la Chine, le pays fait face à un trop-plein de déchets occidentaux.

Deux conteneurs français

"Le ministère de l'Environnement a recommandé le retour à l'envoyeur de 49 conteneurs. Et ce sont sept de ces conteneurs que nous allons renvoyer à Hong Kong et en France", a expliqué Susila Brata, responsable des douanes de l'île de Batam, en Indonésie. Une fois revenus en France, d'ici un mois, ils seront classés selon la dangerosité des déchets, et ces derniers seront triés. En cas de matériaux dangereux trouvés, les contrevenants risquent jusqu'à 150 000 euros d'amende.

Le JT

Les autres sujets du JT