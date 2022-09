Italie : un incendie s'est déclaré aux portes de Milan

Un brasier incontrôlable ravage la zone industrielle de San Giuliano Milanese, près de Milan (Italie). Alors qu'une fumée très dense s'élève sur les images, une explosion surgit, puis une deuxième. Les pompiers tentent comme ils peuvent de contenir le feu, mais le site est difficile d'accès. L'incendie s'est déclaré mercredi 7 septembre, vers 10 heures du matin, dans une usine qui traite les déchets dangereux et les solvants usagers.

Un risque environnemental élevé

"On a entendu une explosion et on est immédiatement sortis, on a vu de la fumée alors on est sortis", témoigne une femme. "On a entendu un bruit énorme. On a cru que c'était un tremblement de terre, car ça a fait bouger le sol", raconte un autre témoin. Selon les secours sur place, six personnes ont été blessées, dont une se trouve dans un état grave. Tous sont des employés de l'usine. L'inquiétude s'installe au fil des heures : l'intensité du feu fait planer un risque environnemental élevé, notamment quant à la qualité de l'air.