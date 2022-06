Des images apocalyptiques montrent une impressionnante fumée noire s'élever dans le ciel. Au moins une personne a été tuée, samedi 18 juin, dans l'incendie d'une usine chimique, à Shanghai, ont rapporté les médias d'Etat chinois. Le feu s'est déclaré vers 4 heures du matin (heure locale) au sein de l'usine Sinopec Shanghai Petrochemical Co., située dans le district de Jinshan, au sud-ouest de la mégalopole chinoise. Il a été maîtrisé quelques heures plus tard, selon l'agence de presse Chine Nouvelle.

"D'après nos premières informations, l'incendie a déjà fait un mort", a fait savoir l'agence.

La raffinerie est située près du front de mer, non loin d'un parc naturel, détaille l'AFP, qui a obtenu auprès d'un résident une vidéo tournée par un drone montrant trois incendies disctincts. Le correspondant en Chine de la BBC partage pour sa part des images témoignant de l'épaisseur et de la taille du nuage de fumée.

Footage circulating of the fire at a petrochemical plant in #China is eerie end-of-the-world stuff. It’s now been brought under control but at least one death. It started in #Shanghai area at 4am today. Gotta be pretty toxic air too. pic.twitter.com/ubrdJNqgsm