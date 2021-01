Incendie d'un site TDF à Limoges : 1,4 million de personnes privées de télévision et de radio

Un incendie s'est déclaré lundi 11 janvier, avant 20H, sur le site principal de diffusion de la FM et de la TNT en Haute-Vienne, au sud-ouest de Limoges. L'émetteur principal de France Bleu Limousin est hors-service. 1,4 million de personnes ne peuvent plus non plus écouter France Bleu Périgord, France Inter, France Culture, et France Musique, ni regarder la TNT. L'émetteur de franceinfo, situé dans la ville de Limoges, n'est lui pas concerné. L'incendie sur l'émetteur TDF des Cars, situé en hauteur et composé d'un pylône de 230 mètres de haut, est visible de loin dans la nuit noire de Limoges.

Un site TDF déjà victime d'un incendie à Marseille début décembre

"On espère tous avoir des informations sur ce qui s'est passé mais également une remise en l'état rapide du site pour que nos auditeurs retrouvent leur radio préférée", a réagi auprès de franceinfo le directeur du réseau France Bleu, Jean-Emmanuel Casalta. Les radios peuvent toujours être écoutées sur le numérique ainsi que sur la bande FM en Corrèze. La TNT, elle, est accessible depuis les réseaux câblés et les boxs internet.

La matinale filmée de France Bleu Limousin sera tout de même lancée sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, mardi de 7H à 8h40. L'émetteur de France 3, lui aussi situé en ville, n'étant pas touché par l'incendie.

Des investigations sont en cours pour connaître l'origine de l'incendie et savoir dans quels délais les diffusions pourront être rétablies. Le 1er décembre, un autre site TDF avait été victime d'un incendie criminel à Marseille.