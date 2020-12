Incendie sur le site de diffusion Marseille-Grande étoile : "Nous espérons un rétablissement dans le courant de la journée pour la radio", indique TDF

L'antenne Marseille-Grande étoile diffuse 25 des 30 chaînes de TNT et la grande majorité des antennes FM, comme France Bleu Provence et France Inter.

"Pour la radio, nous espérons un rétablissement pour la totalité des stations diffusées dans le courant de cette journée", a déclaré Patrice Bargas, directeur régional sud-est de TDF à France Bleu Provence mercredi 2 décembre matin. L'antenne Marseille-Grande étoile, qui concerne plus de trois millions et demi d'habitants de Marseille et sa région, a été visée par un incendie dans la nuit de lundi à mardi.

>> Un incendie prive l'agglomération d'Aix-Marseille de TNT et de chaînes de radio dont France Inter, France Bleu, France Culture et France Musique

Le site diffuse 25 des 30 chaînes de TNT et la grande majorité des antennes FM, dont celles de France Bleu Provence et d'autres antennes de Radio France comme France inter. "Certaines stations radio ont pu repartir dans la journée hier. Pour ce qui est des émissions de télévision, le service devrait être rétabli aujourd'hui ou demain", a ajouté Patrice Bargas. "On étudie toutes les solutions,promet-il, y compris des solutions provisoires. L'objectif est que les personnes affectées retrouvent leurs médias."