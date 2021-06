Environnement : une marée noire menace la Corse

La mer Méditerranée est défigurée et souillée, samedi 12 juin. Plusieurs nappes d’hydrocarbure se trouvent au large de l’île même si depuis le début de l’après-midi, elles s’éloignent progressivement des côtes et sont à 15 kilomètres de Solenzara. Le plan pollution mer et terre a été déclenché et les autorités se démènent pour essayer de limiter les dégâts, mais tout ne pourra pas être récupéré. Un arrêté préfectoral interdit également l’accès aux plages.





Retrouver et sanctionner les responsables



Les autorités cherchent désormais à savoir qui est responsable de cette pollution. Trois bateaux ont été identifiés et le coupable serait parmi eux. Présente sur place, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili déclare que les responsables "seront punis très sévèrement". Elle rappelle notamment que la loi "permet des peines qui peuvent aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement".