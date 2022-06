Environnement : en Chine, des coraux artificiels sont plantés pour préserver l'écosystème

Une mer transparente, vert émeraude. Au sud de la Chine, dans les eaux tropicales de l’île de Hainan, le corail se raréfie, abîmé par le réchauffement climatique, la pollution et la pêche. Depuis plus d’une décennie, des plongeurs plantent des coraux artificiels, toute l’année, pour former de nouveaux récifs. Ils ont déjà reconstitué 200 000 m2 de corail.

50 % des coraux des mers du Monde ont disparu

En mer de Chine, il existe 50 zones où ces équipes de plongeurs, des jardiniers du fond marin, sont à l’œuvre. Pour Huang Hui, de l’institut océanographique de la mer de Chine méridionale : "L’océan serait en bonne santé si le corail recouvrait 50 % des fonds". Aujourd’hui, seuls 10 % sont recouverts. Et près d’un quart des créatures marines ont besoin du corail. Selon l’ONU, 50 % des coraux des mers du monde ont disparu.