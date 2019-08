Environnement : la Méditerranée est la mer la plus polluée d'Europe

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Selon une étude de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), la mer Méditerranée est la plus polluée d'Europe. "L'Ifremer s'est concentré sur les déchets plastiques : les bouteilles, les emballages, les filets, les cordages synthétiques, les mégots. Tout ceci est rejeté en mer par le vent, par les eaux de pluie et directement par les bateaux. Au total, 200 000 tonnes de déchets plastiques sont rejetées chaque année en mer, soit 20 fois le poids de la tour Eiffel" explique le journaliste Jean-Christophe Batteria, présent sur le plateau du 12/13.

Une situation qui se détériore

La Méditerranée est une mer fermée et souffre donc beaucoup plus que les autres. "Il y a 300 déchets visibles au km² en Méditerranée. En mer du Nord, il y en a six fois moins, soit 50 déchets au km². Deux zones sont particulièrement concernées en France : au large de Marseille (Bouches-du-Rhône) et à l'est du cap corse", précise Jean-Christophe Batteria. La situation s'est aggravée en 30 ans : on est passé de 100 à 300 déchets visibles.

