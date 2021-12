Environnement : dès le 1er janvier, les entreprises ne pourront plus détruire leurs invendus

L’horizon s’éclaircit concernant le gaspillage en 2022. Dès samedi 1 er janvier, les producteurs et distributeurs ne pourront plus détruire leurs invendus, une loi dont pourront bénéficier notamment les associations caritatives.

Produits d’hygiène, de puériculture, vêtements, électronique… Fini les destructions pour ce type de marchandises. Dès samedi 1er janvier, il sera interdit d’incinérer ou de mettre en décharge les invendus. "Il faut attendre 2022 pour avoir la bonne idée et la faire voter. C’est très bien, quand on voit tout ce qu’on produit, si on peut éviter le gâchis et d’incinérer alors qu’il y a des gens qui n’ont rien pour s’habiller", salue une passante.

"Inciter encore plus d’entreprises"

Chaque année, les invendus non alimentaires représentent plus de 2 milliards d’euros. Ils devront être donnés à des associations caritatives. Une nouvelle bien accueillie par ce centre du Secours populaire parisien. "Je pense que cette loi va inciter encore plus d’entreprises, de leur donner l’idée de donner et ne plus détruire", détaille le secrétaire général du centre. Si la mesure n’est pas respectée, les entreprises s’exposent à des amendes élevées.