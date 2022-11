DIRECT VIDEO - 8 milliards d’êtres humains : sommes-nous trop nombreux sur Terre ? Le débat du Talk franceinfo

Alors que la population mondiale atteint un nouveau palier Mardi 15 novembre, la planète peut-elle supporter et subvenir aux besoins d’une démographie humaine toujours plus importante ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

La population mondiale doit attendre 8 milliards d'êtres humains mardi 15 novembre 2022, d'après les projections de l'ONU, 11 ans après avoir passé le cap des 7 milliards d’humains en 2011. Si Antonio Guterres voit en ce dépassement « l'occasion de célébrer notre diversité », il souligne aussi « un rappel de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète. »

Gilles Pison, démographe et professeur émérite au Muséum national d’histoire naturelle ainsi que Matthieu Brun, spécialiste de l’alimentation et de l’agriculture mondiale à la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM) sont dans le Talk franceinfo pour en discuter. Manon Mella reçoit également Denis Garnier, président de l’association Démographie Responsable.

Une croissance démographique à deux vitesses

Permise en grande partie par l'augmentation de la durée de vie liée au progrès en matière de santé publique, la population mondiale a considérablement augmenté depuis le milieu du vingtième siècle. Cependant, cette croissance démographique pose des défis écologiques, économiques et politiques, notamment, dans les pays les plus pauvres.

Les plus fortes augmentations démographiques sont observables en Asie et en Afrique, notamment au Congo, en Égypte ainsi qu'aux Philippines et surtout en Inde, qui devrait, d'ici 2023, devenir le pays le plus peuplé du monde.

