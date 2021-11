Dépendance : le coût du maintien à domicile

Le coût de l'aide à domicile varie en fonction de l'âge. Pour une personne entre 65 et 75 ans, on estime l'ensemble des dépenses à 583 euros par mois, un chiffre qui monte à 748 euros mensuels pour les personnes âgées de 75 à 85 ans. Après 85 ans, ce coût bondit à 1 939 euros par mois en moyenne. "Plus vous vieillissez, plus vous perdez d'autonomie, et donc plus les recours aux aides à domicile sont fréquents", indique Alexandre Peyrout. Malgré tout, faire appel à une aide au domicile reste moins cher que d'habiter dans un Ehpad, le coût mensuel d'un séjour étant estimé à 2 004 euros selon une étude. "Les disparités entre les territoires sont toutefois importantes", souligne le journaliste.



Des aides de l'Etat

Des dispositifs étatiques de financements existent comme l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), dont le montant varie en fonction des revenus. "Cette aide permet aux personnes de plus 60 ans en perte d'autonomie de faire des travaux d'aménagements ou de s'équiper d'un système de téléassistance", précise Alexandre Peyrout. Les séniors peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% dans la limite de 12 000 euros par an, s'ils font appel à une aide à domicile.