Maintien à domicile des personnes âgées : quelles sont les aides existantes ?

Le maintien des personnes âgées à domicile est un enjeu de société : 20 millions de Français ont plus de 65 ans, mais seulement 600 000 places sont disponibles en maisons de retraite. Luc Bazizin, journaliste à France Télévisions, détaille les différentes aides à domiciles existantes.

"Il existe plusieurs types de coups de pouce" explique Luc Bazizin, journaliste France Télévisions, mardi 23 novembre sur le plateau du 19/20. Tout d'abord, l'aménagement des logements de plus de 15 ans. Il est possible d'obtenir une aide de l'Agence nationale de l'habitat, sous condition de ressources, "pour remplacer une baignoire par une douche ou installer un monte-escalier électrique", indique Luc Bazizin.



Crédit d'impôt

Les plus de 60 ans peuvent également prétendre à une somme versée tous les mois, qui dépend des revenus et du niveau de dépendance. L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) permet de rémunérer une aide à domicile ou un système de téléassistance. Enfin, les séniors peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt s'ils font appel à une aide à domicile, "dans la limite de 12 000 euros par an maximum", précise le journaliste.