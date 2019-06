Canicule : à la recherche de la fraîcheur

À Francheville (Rhône), il n'y a pas que le mercure qui affiche des records. Dans la piscine municipale, il est difficile de se frayer un chemin dans les couloirs de nage pour les dizaines de nageurs venus se rafraîchir. "Quand on est dans l'eau, on sent plus la chaleur", détaille l'un d'entre eux. Avec la semaine caniculaire, la piscine a accueilli jusqu'à 1 250 personnes par jour. Il est impossible pour l'établissement d'étendre les horaires d'ouverture, faute d'effectifs suffisants. "On a pu demander à nos personnels en place de venir faire des heures complémentaires. Pour autant on n'a pas pu mobiliser nos saisonniers qui n'arrivent que pendant les vacances, c'est à dire le 6 juillet ", souffle Aurélie Mahussier, directrice du centre aquatique de Francheville.

Des plateformes de locations de piscines pour les particuliers

Une autre alternative existe pour ceux qui souhaitent se rafraîchir en toute tranquillité : la location chez des particuliers. Une plateforme en ligne met en relation les propriétaires de piscine et ceux désireux de la louer pendant quelques heures.

