Algues vertes : alerte à la pollution sur les plages

Sur une plage des Côtes-d'Armor, une épaisse croûte blanche recouvre le sable. Elle gagne du terrain un peu plus chaque jour à cause des fortes chaleurs et de l'humidité. Lorsqu'on la soulève, on trouve des algues vertes. À l'origine du phénomène, la présence de nitrates dans la mer. Ces substances proviennent des engrais répandus sur certaines terres agricoles. En pourrissant sur le sable, les algues vertes produisent de l'hydrogène sulfuré, un gaz mortel à hautes doses. Par mesure de sécurité, la plage a été fermée aux promeneurs.

Un maire demande l'intervention de l'État

La semaine dernière, trois plages dans la commune d'Hillion, toujours dans les Côtes-d'Armor, avaient déjà été fermées. Le maire Joseph Cabaret demande l'aide de l'État pour éradiquer les algues vertes. "Lorsqu'il y a une marée noire, l'État sait se mobiliser justement pour permettre qu'il n'y ait pas une pollution plus forte. La marée verte, on est sur une forme de pollution, alors je demande à l'État qu'il mette les moyens de la même manière", explique l'élu.

Le JT

Les autres sujets du JT