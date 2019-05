Bretagne : les algues vertes commencent à envahir les plages

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

À chaque pas, les bottes s'enfoncent de plusieurs centimètres. À Hillion, dans les Côtes-d'Armor, les algues vertes sont déjà là, très tôt cette année, car le stock de l'automne était très important. "Elles sont parvenues finalement à passer l'hiver c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de grosses tempêtes qui les dispersent, on a eu des températures et un ensoleillement assez précoces en février et donc les conditions étaient réunies pour qu'elles se mettent à croître assez rapidement", explique Franck Jubert, chargé de mission du plan de lutte contre les algues vertes.

600 tonnes d'algues vertes ramassées depuis avril

Impossible d'imaginer que dans les années 1960, cette plage était appréciée des touristes. L'ancienne ministre de l'Écologie, Delphine Batho, en campagne pour les européennes, était présente aux côtés de ceux qui alertent sur la situation depuis des années, en Bretagne. Depuis le mois d'avril 2019, 600 tonnes d'algues vertes ont été ramassées sur la baie de Saint-Brieuc. L'an dernier, 4 500 tonnes avaient été collectées sur toute la saison.

Le JT

Les autres sujets du JT