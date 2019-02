Un rapport d'un organisme rattaché à Matignon préconise de réformer le congé parental et d'allonger le congé paternité

Le Haut conseil de la famille et de l'âge propose également de proposer, pour ceux le souhaitant, un congé parental plus court mais mieux rémunéré, afin d'éviter des pertes de revenus trop importantes et une sortie trop longue de l'activité professionnelle, en particulier pour les mères.

Vers des avancées notables pour les jeunes parents ? Un rapport du Haut conseil de la famille et de l'âge (HCFEA), un organisme consultatif rattaché à Matignon, estime, mardi 26 février, que toutes les familles devraient se voir reconnaître un "droit opposable" à l'accueil de leur enfant de deux ans dans une structure collective. A défaut, elles devraient pouvoir continuer à percevoir un congé parental jusqu'à ce que l'enfant entre en maternelle, préconise le document.

Pour l'organisme, ce dispositif permettrait de répondre aux difficultés rencontrées par les familles ayant choisi de bénéficier d'un congé parental, lorsque ce congé – qui est indemnisé 396 euros par mois pour une cessation complète d'activité –prend fin. Il pouvait durer trois ans jusqu'en 2015, mais a été réformé pour impliquer davantage les pères. Aujourd'hui, un parent y a droit pendant deux ans maximum. Ce congé ne peut être prolongé d'une année supplémentaire que si le deuxième parent le demande.

Dans les faits, très peu de couples choisissent de se partager ce congé. Si bien que, le plus souvent, la prestation prend fin aux deux ans de l'enfant, et non pas à ses trois ans comme auparavant.

S'attaquer aux "pertes de revenus" pour les parents

"L'accès aux places en crèche est pratiquement impossible" pour un enfant de deux ans, si bien que très souvent, les mères restent "inactives jusqu'aux trois ans de leur benjamin, voire jusqu'à son entrée en maternelle", et ce même si elles ne sont plus indemnisées, alertent les auteurs du rapport. Pour eux, la réforme de 2015 a donc "le plus souvent entraîné des pertes de revenus" pour les familles.

Leur rapport appelle ainsi à une "politique volontariste pour l'accueil des enfants de deux ans dans des structures adaptées", et à réfléchir à d'autres solutions comme l'instauration de deux dates de rentrée scolaire en maternelle, "afin de permettre un accueil effectif à partir du moment où l'enfant atteint trois ans". Autres propositions du Haut conseil de la famille et de l'âge : mettre en place, pour ceux qui le souhaitent, un congé plus court mais mieux rémunéré, ou encore augmenter son indemnisation quand les deux parents passent à temps partiel.

Il faut améliorer la rémunération du congé parental, mais sur une durée limitée, de manière à éviter une incitation des mères à une interruption trop longue de leur activité professionnelle.Le Haut conseil de la famille et de l'âgedans un rapport rendu mardi

Pour favoriser "une plus forte implication des pères" et "plus d'égalité professionnelle", ils proposent par ailleurs d'allonger le congé paternité pour le porter à un mois, au lieu de 11 jours actuellement. L'Union nationale des associations familiales s'est félicitée, dans un communiqué, de ces propositions "utiles et réalistes".