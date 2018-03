Sécurité routière : les sièges auto sont souvent mal utilisés

La France est un mauvais élève en matière de sécurité routière pour les moins de 15 ans. En 2016, 108 enfants sont morts sur les routes en 2016 contre 2 en Norvège et 28 en Espagne, pays à la démographie comparable. Les sièges auto et leur mauvaise utilisation sont notamment en cause.

Des gestes à adopter

Dans une boutique spécialisée parisienne, la gérante estime qu'il faut souvent expliquer aux parents les bons gestes à adopter. Il arrive qu'ils ne serrent pas la ceinture correctement par peur d'écraser leur bébé ou pour éviter d'enlever leur manteau. Les actions de sensibilisation se multiplient pour apprendre à tous comment bien attacher les ceintures et pour éviter les risques. La sécurité routière a notamment réalisé un clip à destination des plus petits. Mais la France reste l'un des pays où la mortalité routière des enfants a le plus de mal à baisser.

