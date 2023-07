Santé : un centre précurseur à Dunkerque aide les enfants en surpoids et leurs parents

Un centre précurseur à Dunkerque (Nord) propose d'accompagner les enfants en surpoids ainsi que leurs parents afin de les aider à prendre de bonnes habitudes. Reportage auprès d'Eva, 12 ans et demi, et sa mère.

Eva avait dépassé les 60 kilos à l'âge de neuf ans. Depuis, elle se bat contre son surpoids dans un centre précurseur à Dunkerque (Nord). Ici, on bouge et on s'amuse en duo avec les parents. Et surtout, on apprend les bonnes habitudes qui serviront toute la vie. Psychologue, prof de sport, diététicienne : un parcours proposé gratuitement.



Un changement d'habitudes

C'est ludique grâce aux trouvailles d'Élodie Desfontaines, la diététicienne, et de son meilleur allié, un certain "Monsieur Patate". Eva, 12 ans et demi, vient la voir chaque semaine depuis trois ans. Il n'y a pas de grand discours, mais un maximum d'astuces concrètes. À aucun moment on ne parle de poids ou de kilos. Ce qui compte, c'est cette fameuse courbe de corpulence présentée ce jour-là à sa maman. En quelques mois, Eva et sa mère ont mis en place de nouvelles habitudes : des légumes, deux fois moins de viande et des assiettes plus petites. Depuis trois ans, elles ne loupent sous aucun prétexte leur petite balade deux fois par semaine.